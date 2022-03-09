Из-за обстрела на рынке Харькова погиб несовершеннолетний

Российские оккупанты продолжают безжалостно уничтожать украинские города. Они убивают наших мирных людей.

Одни из наиболее интенсивных и кровожадных боев ведутся в Харькове. Там гибнут люди, среди которых дети и несовершеннолетние.

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Погибшему было 16 лет

Обстрел рынка произошел в поселке Жуковского, где погиб 16-летний парень. Это подтвердила директор рынка Марина Волобуева. Она узнала об этом около полудня.

По ее словам, сам рынок значительных разрушений не получил. Снаряд попал в павильоны рядом. А с начала вторжения российских войск в Украину предпринимателям было предложено распродать товар или вывезти его в безопасное место. Впрочем, некоторые продолжили торговать и в момент обстрела работали несколько павильонов.

Разрушений на рынках города больше не фиксировали.

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