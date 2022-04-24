Все пострадавшие сейчас находятся в больницах. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
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Всем пострадавшим оказывают помощь
Всем пострадавшим в результате вчерашних обстрелов сейчас оказывают помощь медики. Всего в больницах находятся 198 жителей Николаевской области.
Отдельно председатель облсовета поблагодарила медиков, добросовестно выполняющих свою работу.
Большая благодарность и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев,
– подчеркнула Замазеева.
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