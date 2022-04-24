Усі постраждалі зараз у лікарнях. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
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Усім постраждалим надають допомогу
Усім постраждалим унаслідок вчорашніх обстрілів зараз надають допомогу медики. Загалом зараз у лікарнях перебувають 198 мешканців Миколаївської області.
Окремо голова облради подякувала медикам, які сумлінно виконують свою роботу.
Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців,
– підкреслила Замазєєва.
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