Оккупанты вчера обстреливали жилые кварталы Николаева, там нет военных объектов. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазаева.

Важно утром В Николаеве оккупанты обстреляли инфраструктурный объект

Одна из ракет прилетела на территорию областной онкологической больницы.

Обстрелы продолжаются до сих пор

Сегодня оккупанты продолжают наносить удары. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Они получают необходимую помощь.

Утром в николаевских больницах находится 302 человека, пострадавших от атак оккупантов.

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