Окупанти вчора обстрілювали житлові квартали Миколаєва, там немає військових об'єктів. Про це повідомила глава Миколаївської облради Ганна Замазаєва.

Важливо Зранку в Миколаєві окупанти обстріляли інфраструктурний об'єкт

Одна з ракет навіть прилетіла на територію обласної онкологічної лікарні.

Обстріли тривають досі

Сьогодні окупанти продовжують завдавати ударів. Усіх постраждалих доставили до медичних закладів. Вони отримують необхідну допомогу.

Зранку в миколаївських лікарнях перебуває 302 людини, що постраждали від атак окупантів.

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