Спасатели достали двоих детей из-под завалов. Им делали сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти, но тщетно.

Важно Рубежное отбивается от врага из последних сил, ситуация сложная, – председатель ОВА

Одного ребенка спасли

Спасатели продолжили разбирать завалы и обнаружили еще одного ребенка и женщину. К сожалению, медики констатировали смерть женщины.

Однако малышей удалось спасти. Ее состояние стабильное и удовлетворительное.

Сколько наших детей убили россияне

Из-за российской агрессии в Украине 112 детей погибли, более 140 – получили ранения. Это статистика по состоянию на 19 марта. Оккупанты не останавливаются, эти страшные цифры растут каждый день.

Оккупанты уже убили 112 украинских детей: