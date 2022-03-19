Рятувальники дістали двоє дітей з-під завалів. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно.

Важливо Рубіжне відбивається від ворога з останніх сил, ситуація складна, – голова ОВА

Одну дитинку врятували

Рятувальники продовжили розбирати завали та знайшли ще одну дитину та жінку. На жаль, медики констатували смерть жінки.

Однак малечу вдалось врятувати. Її стан стабільний та задовільний.

Скільки наших дітей вбили росіяни

Через російську агресію в Україні 112 дітей загинули, понад 140 – зазнали поранень. Це статистика станом на 19 березня. Окупанти не зупиняються, ці страшні цифри зростають щодня.