Из-за обстрелов россиян более миллиона украинцев остались без газа

Российские захватчики продолжают обстреливать мирные украинские города. Из-за этого более миллиона украинцев остались без газа.

Вражеские обстрелы повреждают не только жилые дома, но и газопроводы. Об этом сообщила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

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Без газа осталось более миллиона украинцев

В результате обстрелов вооруженными силами страны-агрессора и повреждения газопроводов более миллиона украинцев в 6 регионах остались без газоснабжения.

По данным оператора газотранспортной системы Украины, в настоящее время поврежден магистральный газопровод Краматорск – Донецк – Мариуполь в результате обстрелов российских оккупантов. Из-за невозможности поддерживать давление, газопровод перекрыт, без газоснабжения 24 газораспределительных станций в Донецкой и Запорожской областях,

– отметила Денисова.

По ее словам, газовики сейчас ищут технические решения в условиях боевых действий, чтобы минимизировать потери и вернуть людям газ. Однако из-за высокой интенсивности боевых действий пока невозможно приступить к ликвидации аварии.

"Обстрелами повреждены еще почти два десятка таких станций в Харьковской, Киевской, Луганской, Николаевской и Херсонской областях. Более миллиона жителей Украины остаются без тепла и возможности приготовить еду", – заявила Денисова.

Уполномоченная ВР по правам человека подчеркнула, что Россия своими агрессивными боевыми действиями в Украине ежедневно нарушает права граждан, определенные: