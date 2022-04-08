Из-за обстрелов россиян повреждены вольеры львов, тигров и ягуаров в Экопарке Харькова

Российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. На этот раз под вражеский обстрел попал Экопарк в Харькове. Животных эвакуировали в Харьковский зоопарк.

Сейчас спасенные животные находятся в безопасности. Такую информацию сообщили на странице Харьковского городского совета в фейсбук.

Читайте также Есть жизнь, будет победа: сотрудники ГСЧС спасли маленького котенка в Бородянке

Среди спасенных животных есть два льва, три тигра и три ягуара. Также в Харьковский зоопарк привезли уцелевшие вольеры для животных.

Животные, которые пострадали от вражеских обстрелов / Фото Харьковского городского совета

Заместитель директора Харьковского зоопарка Карина Детюк рассказала, что спасенные животные уже обустраиваются и получают надлежащую помощь.

Они оправляются от пережитого стресса, получают надлежащую ветеринарную помощь и питание,

– отметила она.

Это уже не первый раз животных приходится эвакуировать из Экопарка. Ранее Харьковский зоосад принял из Экопарка большую группу человекообразных обезьян – четырех орангутанов и десятерых шимпанзе.

Вас это может заинтересовать – как прошла ночь в областях Украины 8 апреля: видео