Из-за обстрелов россиян повреждены вольеры львов, тигров и ягуаров в Экопарке Харькова
Источник:Харковский городской совет
Российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. На этот раз под вражеский обстрел попал Экопарк в Харькове. Животных эвакуировали в Харьковский зоопарк.
Сейчас спасенные животные находятся в безопасности. Такую информацию сообщили на странице Харьковского городского совета в фейсбук.
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Среди спасенных животных есть два льва, три тигра и три ягуара. Также в Харьковский зоопарк привезли уцелевшие вольеры для животных.
Животные, которые пострадали от вражеских обстрелов / Фото Харьковского городского совета
Заместитель директора Харьковского зоопарка Карина Детюк рассказала, что спасенные животные уже обустраиваются и получают надлежащую помощь.
Они оправляются от пережитого стресса, получают надлежащую ветеринарную помощь и питание,
– отметила она.
Это уже не первый раз животных приходится эвакуировать из Экопарка. Ранее Харьковский зоосад принял из Экопарка большую группу человекообразных обезьян – четырех орангутанов и десятерых шимпанзе.
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