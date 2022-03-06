В результате обстрелов оккупантов фиксируют многочисленные повреждения распределительных сетей. В Киевской области остановили работу шести газораспределительных станций.

Стоящее Хватит верить в страшилки, – Арестович успокоил украинцев и возразил "массированный авианалет"

Отключенные ГРС:

  • "Ирпень"
  • "Ворзель"
  • "Блискавица"
  • "Стоянка"
  • "5 (Гостомель, заводы)"
  • "Чайка".

Сообщается, что без газа – 96 тысяч абонентов в Киевской области. Из-за активных боевых действий ремонтники не могут ликвидировать повреждения.

ВСУ

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