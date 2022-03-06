В результате обстрелов оккупантов фиксируют многочисленные повреждения распределительных сетей. В Киевской области остановили работу шести газораспределительных станций.
Стоящее Хватит верить в страшилки, – Арестович успокоил украинцев и возразил "массированный авианалет"
Отключенные ГРС:
- "Ирпень"
- "Ворзель"
- "Блискавица"
- "Стоянка"
- "5 (Гостомель, заводы)"
- "Чайка".
Сообщается, что без газа – 96 тысяч абонентов в Киевской области. Из-за активных боевых действий ремонтники не могут ликвидировать повреждения.
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