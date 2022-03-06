Унаслідок обстрілів окупантів фіксують численні пошкодження розподільних мереж. У Київській області зупинили роботу шести газорозподільних станцій.

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Відключені ГРС:

"Ірпінь"

"Ворзель"

"Блисковиця"

"Стоянка"

"5 (Гостомель, заводи)"

"Чайка".

Повідомляється, що без газу – 96 тисяч абонентів у Київській області. Через активні бойові дії ремонтники не можуть ліквідувати пошкодження.

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