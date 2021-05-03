Сумма претензий украинских предприятий к России по состоянию на 2021 год составляет более 4,5 миллиарда долларов. Иски уже подали более чем 12 коммерческих арбитражей.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заметил, что украинская сторона активно поощряет предприятия, который потеряли собственность и прибыль из-за российской оккупации территорий Донбасса и Крыма, бороться за свои права.

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Мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потеряли прибыль, обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли,

– отметил Енин.

Детали от Енина

Сейчас уже есть более 12 коммерческих арбитражей. По меньшей мере касательно 3 из них уже есть первые положительные решения. В общем это можно оценить в 250 миллионов долларов.

В то же время главные иски еще впереди.

Россия пытается обжаловать решение арбитражей, однако это не останавливает решения, которые уже вступили в законную силу.

Однажды решения по международным искам существенно осложнят ситуацию для России. Она "окажется в абсолютной изоляции, вынуждена будет оплачивать многомиллиардные счета по проигранным искам".

Обратите внимание! Енин также рассказал, что цель Украины – доказать, что Россия спонсирует терроризм. Первые промежуточные успехи в этом вопросе уже есть.