Из-за оккупации Украина уже судится с Россией на 4,5 миллиарда долларов
Сумма претензий украинских предприятий к России по состоянию на 2021 год составляет более 4,5 миллиарда долларов. Иски уже подали более чем 12 коммерческих арбитражей.
Источник:"Дом"
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заметил, что украинская сторона активно поощряет предприятия, который потеряли собственность и прибыль из-за российской оккупации территорий Донбасса и Крыма, бороться за свои права.
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Мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потеряли прибыль, обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли,
– отметил Енин.
Детали от Енина
- Сейчас уже есть более 12 коммерческих арбитражей. По меньшей мере касательно 3 из них уже есть первые положительные решения. В общем это можно оценить в 250 миллионов долларов.
- В то же время главные иски еще впереди.
- Россия пытается обжаловать решение арбитражей, однако это не останавливает решения, которые уже вступили в законную силу.
- Однажды решения по международным искам существенно осложнят ситуацию для России. Она "окажется в абсолютной изоляции, вынуждена будет оплачивать многомиллиардные счета по проигранным искам".
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