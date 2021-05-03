Через окупацію Україна вже судиться з Росією на 4,5 мільярда доларів
Сума претензій українських підприємств до Росії станом на 2021 рік становить понад 4,5 мільярда доларів. Позови вже подали у понад 12 комерційних арбітражів.
Джерело:"Дом"
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін зауважив, що українська сторона активно заохочує підприємства, які втратили власність і прибуток через російську окупацію територій Донбасу та Криму,боротися за свої права.
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Ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, звертатися в арбітражі й відсуджувати, відсуджувати й ще раз відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили,
– наголосив Єнін.
Деталі від Єніна
- Наразі вже є понад 12 комерційних арбітражів. Щонайменше щодо 3 з них вже є перші позитивні рішення. Сукупно це можна оцінити у 250 мільйонів доларів.
- Водночас головні позови ще попереду.
- Росія намагається оскаржити рішення арбітражів, однак це не зупиняє рішення, які вже вступили у законну силу.
- Одного разу рішення за міжнародними позовами суттєво ускладнять ситуацію для Росії. Вона "опиниться в абсолютній ізоляції, змушена буде оплачувати багатомільярдні рахунки за програними позовами".
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