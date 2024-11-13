Люди стоят под учреждением весь день, некоторые по несколько дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости LIVE".

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Как военнообязанные ночуют под ЦНАПом ради отсрочки

ЦПАУ может принять до 150 человек в день, однако это число значительно меньше, чем количество желающих, что образует очереди еще до открытия центра. Электронной очереди также не предусмотрено.

Попасть к этим 150 людям почти невозможно. Некоторые военнообязанные, имея пропуска на передвижение в комендантский час, остаются на ночь возле ЦНАПа, ночуя в автомобилях.

Очередь организовали сами же граждане. Они записываются в бумажную тетрадь, по которой их потом по очереди вызывают в кабинет.

Люди отмечают, что работники ЦНАП работают сверхурочно, однако физически не способны принять такое количество людей.

Ждем электронную отсрочку. Я тоже понимаю, что это не за один день делается, но пока мы ее ждем, пока нет других решений, вот таким образом люди самоорганизуются. Потому что, например, я приезжаю в пять утра – и я уже 240-й или 350-й. Я так никогда отсрочку не получу,

– рассказал Даниил, который стоял в очереди.

Напомним, в Минобороны объяснили, что делать, если не удается оформить отсрочку через Резерв+. Необходимо проверить версию приложения, а если человек не находит себя в реестре, то необходимо обратиться в техподдержку.