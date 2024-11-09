Что делать, если все же не удается оформить отсрочку, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Отсрочка в Резерв+

Чиновница отметила, если у военнообязанного есть действующая отсрочка, он не сможет оформить новую через Резерв+. Это не позволит дублировать данные в реестрах.

Как только у него закончится отсрочка, а у большинства пользователей она заканчивается сегодня, 9 ноября, то есть фактически уже начиная с 10 ноября можно будет податься на следующую,

– отметила Черногоренко.

Также добавила, что для оформления отсрочки нужно обновить Резерв+ до версии 1.4.3. Если вся необходимая информация о лице содержится в реестрах, – в приложении появится отсрочка.

Если человек, например, не находит себя в реестре, есть ошибки в фамилиях, налоговом коде, потому что эти реестры заполнялись людьми, которые могли ошибиться или каким-то образом неверно внесли данные, вы можете обратиться в техническую поддержку Резерв+,

– сказала заместитель министра обороны.

По словам Черногоренко, специалисты обработают обращение и исправят ошибку, чтобы данные подтянулись в реестры.

Обратите внимание! В Минобороны отметили, что люди с инвалидностью будут получать отсрочку на год или до конца действия пенсионного удостоверения. Студенты, аспиранты и докторанты – до конца действия военного положения и мобилизации.