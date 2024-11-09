Что с онлайн-отсрочки для многодетных родителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

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Онлайн-отсрочка для многодетных родителей

Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко анонсировала запуск онлайн-отсрочки для трех категорий граждан, среди них и многодетные родители. Однако по состоянию на утро 9 ноября сервис онлайн-отсрочек в Резерв+ доступен для:

людей с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

студентов, аспирантов и докторантов, которые получают образование в последовательном порядке (например, после бакалавра получают степень магистра, или после магистра учатся на аспирантуре).

Впрочем, онлайн-отсрочка для многодетных родителей в Резерв+ впоследствии также будет.

Следующими запустятся отсрочки для многодетных родителей, имеющих от 3 несовершеннолетних детей в одном браке. Сейчас они находятся на бета-тестировании,

– заявили в Минобороны.

Заметим, накануне в комментарии в комментарии "РБК-Украина" Екатерина Черногоренко отмечала, что в Минобороны сейчас работают над отсрочкой для многодетных родителей, которые имеют 3 несовершеннолетних детей в одном браке.

Чиновница объяснила, что ситуация по другим типам отсрочек для многодетных родителей осложняется тем, что пока нет взаимодействия с Единым реестром должников, чтобы проверить нет ли задолженности по алиментам.

"Поскольку отсутствие долгов – одно из важных условий для получения отсрочки. Впрочем, мы сделаем, чтобы и эти отсрочки по многодетным родителям отображались в Резерв+", – отметила заместитель министра обороны.

Кстати, 9 ноября в оборонном ведомстве также подчеркнули, что работают над тем, чтобы онлайн-отсрочки были доступны и для других категорий граждан.