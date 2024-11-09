Що з онлайн-відстрочки для багатодітних батьків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

До теми У Резерв+ запустили онлайн-відстрочки від мобілізації: офіційна заява від Міноборони

Онлайн-відстрочка для багатодітних батьків

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала запуск онлайн-відстрочки для трьох категорій громадян, серед них і багатодітні батьки. Однак станом на ранок 9 листопада сервіс онлайн-відстрочок у Резерв+ доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку (наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра, або ж після магістра навчаються на аспірантурі).

Втім, онлайн-відстрочка для багатодітних батьків у Резерв+ згодом також буде.

Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони перебувають на бета-тестуванні,

– заявили в Міноборони.

Зауважимо, напередодні у коментарі "РБК-Україна" Катерина Черногоренко зазначала, що в Міноборони наразі працюють над відстрочкою для багатодітних батьків, які мають 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі.

Посадовиця пояснила, що ситуація по інших типах відстрочок для багатодітних батьків ускладнюється тим, що поки немає взаємодії з Єдиним реєстром боржників, аби перевірити чи немає заборгованості по аліментах.

"Оскільки відсутність боргів – одна з важливих умов для отримання відстрочки. Втім, ми зробимо, щоб і ці відстрочки по багатодітних батьках відображалися у Резерв+", – наголосила заступниця міністра оборони.

До речі, 9 листопада в оборонному відомстві також підкреслили, що працюють над тим, аби онлайн-відстрочки були доступними й для інших категорій громадян.