Багатодітні батьки, які мають дітей від різних шлюбів, не можуть оформити відстрочку від мобілізації через додаток “Резерв+”. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Резерв+" та заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко.

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Чому багатодітні батьки не можуть отримати відстрочку в "Резерв+"

Це пов’язано з необхідністю перевірки наявності боргів по аліментах, оскільки для таких випадків додаток не має доступу до відповідних реєстрів.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, що відстрочку можна оформити тільки за умови, що діти народжені в одному шлюбі, оскільки це полегшує процес перевірки.

Згідно із законом, право на відстрочку мають батьки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, і відмовити можуть тільки у разі заборгованості по аліментах за останні три місяці.

Зверніть увагу! Проблема з перевіркою боргів зараз ускладнює процес, але міністерство працює над удосконаленням системи, аби в майбутньому всі багатодітні батьки, включно з тими, хто має дітей від різних шлюбів, могли отримувати відстрочку без зайвих труднощів. Для цього планується інтеграція з Єдиним реєстром боржників.

Тимчасово батькам необхідно звертатися до ТЦК та СП для оформлення відстрочки в ручному режимі.

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