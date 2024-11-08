Многодетные отцы, имеющие детей от разных браков, не могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение “Резерв+”. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Резерв+" и заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

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Почему многодетные отцы не могут получить отсрочку в "Резерв+"

Это связано с необходимостью проверки наличия долгов по алиментам, поскольку для таких случаев приложение не имеет доступа к соответствующим реестрам.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, что отсрочку можно оформить только при условии, что дети рождены в одном браке, поскольку это облегчает процесс проверки.

По закону, право на отсрочку имеют отцы, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей, и отказать могут только в случае задолженности по алиментам за последние три месяца.

Обратите внимание! Проблема с проверкой долгов сейчас усложняет процесс, но министерство работает над усовершенствованием системы, чтобы в будущем все многодетные родители, включая тех, кто имеет детей от разных браков, могли получать отсрочку без лишних трудностей. Для этого планируется интеграция с Единым реестром должников.

Временно отцам необходимо обращаться в ТЦК и СП для оформления отсрочки в ручном режиме.

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