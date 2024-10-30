Об этом сообщил адвокат Дмитрий Дончак. Срок проведения мобилизации зависит от срока действия военного положения на территории Украины

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Когда можно подать документы на продление отсрочки

Он пояснил, что отсрочка предоставляется от военной службы по мобилизации, на особый период. Итак отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины.

Согласно последнему Указу Президента Украины № 469/2024 срок действия военного положения в Украине продлили с 12 августа 2024 года сроком на 90 суток, то есть до 9 ноября 2024 года. Именно поэтому отсрочка имеет конечный срок действия 9 ноября 2024 года.

Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период военнообязанный с изданием Указа президента Украины о продлении срока проведения мобилизации подает (направляет) на рассмотрение комиссии ТЦК заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

То есть срок действия военного положения истекает 9 ноября 2024 года. За несколько дней до этой даты президент издаст новый указ, которым продлит срок действия военного положения. После того как этот указ будет издан - можете подавать заявление. Ранее – нельзя. Позже – можно,

– отметил он.

По словам юриста, документы нужно подавать такие же, как и в предыдущий раз.

"Но в постановление 560 и в его приложения время от времени Кабмин вносит изменения. По состоянию на сегодняшний день действует редакция приложения №5 от 16 августа 2024 года. Поэтому перед подачей заявления желательно открыть приложение №5 Постановления КМУ № 560, найти там пункт 13 и глянуть – ничего ли там не изменилось за то время пока у вас была отсрочка. Так же следует помнить, что заявление необходимо подавать только по шаблону, размещенном в приложении №4 постановления КМУ № 560, и последние изменения там были внесены также 16 августа", – объяснил он.