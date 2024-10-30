Про це повідомив адвокат Дмитро Дончак. Строк проведення мобілізації залежить від строку дії воєнного стану на території України

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Коли можна подати документи на продовження відстрочки

Він пояснив, що відстрочка надається від військової служби під час мобілізації, на особливий період. Отже відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України.

Згідно з останнім Указом Президента України № 469/2024 строк дії воєнного стану в Україні продовжили з 12 серпня 2024 року строком на 90 діб, тобто до 9 листопада 2024 року. Саме тому відстрочка має кінцевий термін дії 9 листопада 2024 року.

Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаний з виданням Указу президента України про продовження строку проведення мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії ТЦК заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Тобто строк дії воєнного стану спливає 9 листопада 2024 року. За кілька днів до цієї дати президент видасть новий указ, яким продовжить строк дії воєнного стану. Після того як цей указ буде видано - можете подавати заяву. Раніше – не можна. Пізніше – можна,

– зазначив він.

За словами юриста, документи потрібно подавати такі ж, як і попереднього разу.

"Але в постанову 560 та в її додатки час від часу Кабмін вносить зміни. Станом на сьогоднішній день діє редакція додатку №5 від 16 серпня 2024 року. Тому перед поданням заяви бажано відкрити додаток №5 Постанови КМУ № 560, знайти там пункт 13 і глянути – чи нічого там не змінилося за той час поки у вас була відстрочка. Так само слід пам'ятати, що заяву необхідно подавати тільки по шаблону, розміщеному в додатку №4 постанови КМУ № 560, і останні зміни там були внесені також 16 серпня", – пояснив він.