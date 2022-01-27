Ограничения ввели по инициативе Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
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Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел внесенное предложение МКИП и принял решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Лебедева Артемия Андреевича, гражданина России 1975 года рождения,
– отметили в ведомстве.
В то же время в Госкомтелерадио проинформировали, что из открытых источников известно: "Лебедев является ярым украинофобом, который последовательно поддерживает российскую агрессию против Украины". Отдельно:
- с 2014 года распространяет фейки о российско-украинской войне;
- публично одобряет оккупацию Крыма;
- в конце апреля 2016 года без разрешения пограничной службы Украины посещал временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Какие санкции ввел СНБО
Совет нацбезопасности ввел персональные санкции против Лебедева на 5 лет. Говорится о:
- блокировке активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- остановке финансовых операций.