Ограничения ввели по инициативе Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

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Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел внесенное предложение МКИП и принял решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Лебедева Артемия Андреевича, гражданина России 1975 года рождения,

– отметили в ведомстве.

В то же время в Госкомтелерадио проинформировали, что из открытых источников известно: "Лебедев является ярым украинофобом, который последовательно поддерживает российскую агрессию против Украины". Отдельно:

с 2014 года распространяет фейки о российско-украинской войне;

публично одобряет оккупацию Крыма;

в конце апреля 2016 года без разрешения пограничной службы Украины посещал временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Обратите внимание! За посещение временно оккупированного Крыма и Донбасса получил в 2017 году запрет на въезд в Украину на пять лет.

Какие санкции ввел СНБО

Совет нацбезопасности ввел персональные санкции против Лебедева на 5 лет. Говорится о: