Обмеження запровадили за ініціативи Державного комітету телебачення та радіомовлення України.
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Рада національної безпеки й оборони розглянула внесену пропозицію МКІП та ухвалила рішення про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів (санкцій) до Лебедєва Артемія Андрійовича, громадянина Росії, 1975 року народження,
– зазначили у відомстві.
Водночас у Держкомтелерадіо поінформували, що з відкритих джерел відомо: "Лебедєв є затятим українофобом, який послідовно підтримує російську агресію проти України". Зокрема:
- з 2014 року розповсюджує фейки про російсько-українську війну;
- публічно схвалює окупацію Криму;
- наприкінці квітня 2016 року без дозволу прикордонної служби України відвідував тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.
Які санкції запровадила РНБО
Рада нацбезпеки запровадила персональні санкції проти Лебедєва на 5 років. Мовиться про:
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення фінансових операцій.