Обмеження запровадили за ініціативи Державного комітету телебачення та радіомовлення України.

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Рада національної безпеки й оборони розглянула внесену пропозицію МКІП та ухвалила рішення про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів (санкцій) до Лебедєва Артемія Андрійовича, громадянина Росії, 1975 року народження,

– зазначили у відомстві.

Водночас у Держкомтелерадіо поінформували, що з відкритих джерел відомо: "Лебедєв є затятим українофобом, який послідовно підтримує російську агресію проти України". Зокрема:

з 2014 року розповсюджує фейки про російсько-українську війну;

публічно схвалює окупацію Криму;

наприкінці квітня 2016 року без дозволу прикордонної служби України відвідував тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Зверніть увагу! За відвідування тимчасово окупованого Криму та Донбасу отримав у 2017 році заборону на в'їзд в Україну на п'ять років.

Які санкції запровадила РНБО

Рада нацбезпеки запровадила персональні санкції проти Лебедєва на 5 років. Мовиться про: