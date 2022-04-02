Из-за подрыва дамбы возле Изюма подтопило часть села: людям не могут помочь

В селе Оскол в результате подрыва одного из затворов дамбы местного водохранилища подтопило часть села. Вода в реке поднялась до уровня среднего паводка, опасности подтопления жилья сейчас нет, но людям не могут помочь из-за оккупации.

Глава Оскольской общины Геннадий Загоруйко рассказал, что село разделено пополам рекой, правобережная его часть временно оккупирована российскими войсками.

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По его словам, Оскол постоянно находится под обстрелами, эвакуировать людей с правого берега или доставить туда помощь возможности нет. Предварительно известно, что там могут находиться около 2 тысяч человек.

В настоящее время другие населенные пункты общины вода не зацепила. Но если разрушения в результате обстрелов будут больше, это может случиться.

Добавим, что, по информации Генштаба ВСУ, на Изюмском направлении российские оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец.

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