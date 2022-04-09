Из-за постоянных взрывов из захваченного Херсона выехали около 15% людей, из сел – каждый 5

На Херсонщине постоянно продолжаются сильные взрывы и грады в окрестностях города. Из-за этого многие эвакуировались. Известно, что из оккупированного Херсона смогли уехать 15% людей.

Эту информацию 24 канал получил из сводки областных военных администраций для Офиса Президента.

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По предварительным данным, из самого оккупированного Херсона уже уехали 15% жителей. А из оккупированных сел области тоже эвакуировались около 20% людей – практически каждый пятый житель.

Ситуация в области становится все более критичной из-за системных взрывов и градов. Информацию о пострадавших и объемах разрушений установить пока невозможно.

Добавим, что на Херсонщине нет официальных зеленых коридоров, в частности оккупанты не пускают гуманитарные грузы. По словам волонтеров, полтора месяца в области нет никаких поставок медикаментов, люди просто умирают.

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