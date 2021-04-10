На выходных 10 – 11 апреля в Карпатах существует угроза схода лавин. Она связана со значительным повышением температуры воздуха.

Спасатели призывают людей быть особенно осторожными. Ведь на выходных уровень снеголавинной опасности составит 3 уровень угрозы.

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Отметим, угроза будет существовать на высокогорье Закарпатской области.

Какова ситуация на горе Поп Иван

Утром 10 апреля на карпатской вершине Поп Иван Черногорский – ясно и солнечно. Ветер западный со скоростью 5 – 6 метров в секунду. По состоянию на 7 часов утра температура воздуха составляла -8 градусов.

Кстати, накануне там было холоднее. Столбик термометра опускался до -11 градусов.

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В течение недели спасатели систематически предупреждали о снеголавинной опасности из-за интенсивного прироста снежного покрова.

В горном селе Верхний Яловец Черновицкой области 8 апреля зафиксировали -17 градусов, а накануне там выпал снег.

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра, 10 апреля потепление пришло во все области Украины. Так, температура воздуха в среднем составляет +11...+13 градусов. В воскресенье столбики термометров на западе, севере и в центре поднимутся до +13...+15 градусов.