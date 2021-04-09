Несмотря на календарную весну, в высокогорьях Карпат все еще царит зима – есть много снега, мороз достигает -11 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о сохранении 9 апреля снеголавинной опасности.

Людей просят быть осторожным и не отправляться в поход в горы без надлежащей подготовки.

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Предупреждение от синоптиков

В Карпатах сохраняется угроза схода лавин. Из-за этого там объявили 3 уровень опасности.

Опасно будет в таких областях

высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской;

среднегорье Львовской.

Какова ситуация на горе Поп Иван

В фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что по состоянию на 07:30 на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер думает юго-западный, разгоняется до 3 – 4 метров в секунду. Столбики термометров там поднялись до -11 градусов.

Напомним, 8 апреля на горе было несколько теплее – -8 градусов. В то же время в горном селе Верхний Яловец, что на Буковине зафиксировали аж -17 градусов.

Обратите внимание! Второй месяц весны начался вовсе не весенней погодой. Однако уже с 9 апреля синоптики прогнозируют по всей территории Украины потепление, а настоящая весна придет 11 апреля.