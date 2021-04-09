Попри календарну весну, у високогір'ях Карпат все ще панує зима – є багато снігу, мороз сягає -11 градусів. Крім того, синоптики попереджають про збереження 9 квітня сніголавинної небезпеки.

Людей просять бути обережним та не вирушати у похід в гори без належної підготовки.

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Попередження від синоптиків

У Карпатах зберігається загроза сходження лавин. Через це там оголосили 3 рівень небезпечності.

Небезпечно буде у таких областях

високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської;

середньогір'ї Львівської.

Яка ситуація на горі Піп Іван

У фейсбуці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що станом на 07:30 на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер думає південно-західний, розганяється до 3 – 4 метрів за секунду. Стовпчики термометрів там опустилися до -11 градусів.

Нагадаємо, 8 квітня на горі було дещо тепліше – -8 градусів. Водночас у гірському селі Верхній Яловець, що на Буковині, зафіксували аж -17 градусів.

Зверніть увагу! Другий місяць весни розпочався зовсім не весняною погодою. Однак вже з 9 квітня синоптики прогнозують по всій території України потепління, а справжня весна прийде 11 квітня.