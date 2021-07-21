Из-за пожаров в Канаде Оттаву затянуло дымом
Источник:Министерство окружающей среды Канады
В Канаде вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь привел к ухудшению качества воздуха. В частности Оттаву существенно затянуло дымом.
По состоянию на 20 июля в США бушевали 80 крупных пожаров. Они распространились на 13 штатов на Западе США.
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Из-за пожаров в Канаде дым переместился в сторону Оттавы
Из-за пожара задымление возникло на севере провинции Онтарио. По официальным данным, дым от лесных пожаров на северо-западе Онтарио переместился на юг провинции.
Несколько станций наблюдения (вокруг Оттавы – 24 канал) сообщили о высокой концентрации твердых частиц и дымки. Видимость и качество воздуха могут упасть, если дым опустится на уровень земли,
– сообщили в министерстве.
К слову, власти также призывают жителей региона принять меры для уменьшения воздействия дыма, который может быть вредным для здоровья. В частности в ведомстве рассказали, что:
- люди могут испытывать усиленный кашель, раздражение горла, головные боли и одышку;
- детям, пожилым людям и лицам с сердечно-сосудистыми или легочными болезнями, грозит наибольший риск.
Однако власти ожидают, что ситуация улучшится, когда по городу пройдет холодный воздушный фронт.
Кратко о пожарах в США
- По состоянию на 20 июля пожары охватили более 400 гектаров леса.
- Больше всего страдает юг штата Орегон. Там горячий и сухой порыв ветра уничтожал все, что попадалось на пути. Пожар дошел до национального парка Фремонт-Винема, в котором живут тысячи животных.
- Сложная ситуация и в соседней Калифорнии. На севере штата бушует примерно 10 лесных пожаров.