Из-за пожаров в Канаде Оттаву затянуло дымом

В Канаде вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь привел к ухудшению качества воздуха. В частности Оттаву существенно затянуло дымом.

По состоянию на 20 июля в США бушевали 80 крупных пожаров. Они распространились на 13 штатов на Западе США.

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Из-за пожаров в Канаде дым переместился в сторону Оттавы

Из-за пожара задымление возникло на севере провинции Онтарио. По официальным данным, дым от лесных пожаров на северо-западе Онтарио переместился на юг провинции.

Несколько станций наблюдения (вокруг Оттавы – 24 канал) сообщили о высокой концентрации твердых частиц и дымки. Видимость и качество воздуха могут упасть, если дым опустится на уровень земли,

– сообщили в министерстве.

К слову, власти также призывают жителей региона принять меры для уменьшения воздействия дыма, который может быть вредным для здоровья. В частности в ведомстве рассказали, что:

люди могут испытывать усиленный кашель, раздражение горла, головные боли и одышку;

детям, пожилым людям и лицам с сердечно-сосудистыми или легочными болезнями, грозит наибольший риск.

Однако власти ожидают, что ситуация улучшится, когда по городу пройдет холодный воздушный фронт.

Кратко о пожарах в США