По-видимому, такое решение было принято для того, чтобы они не распространяли свои мнения среди российского населения. Также, возможно, Россия высылает их в ответ на предыдущее решение Токио о выдворении российских дипломатов.

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Россия высылает 8 японских дипломатов

Министерство потребовало, чтобы восемь дипломатов Японии покинули страну до 10 мая.

В ведомстве заявили, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды "распространяет клевету относительно военной операции России в Украине".

Кроме того, по словам МИД России, японские дипломаты "принимают враждебные политические меры, наносящие ущерб отношениям между двумя странами, которые выстраивались годами".

Япония выслала российских дипломатов

Япония решила выдворить восьмерых дипломатов российского посольства. Такое решение принято на фоне вооруженной агрессии России в Украине.

При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что при принятии этого решения ожидаются ответные меры со стороны Москвы. Однако добавил, что его правительство сделает все возможное, чтобы защитить деятельность японских граждан и бизнеса в России.