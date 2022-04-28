Очевидно, таке рішення прийняли задля того, щоб вони не поширювали свої думки серед російського населення. Також, ймовірно, Росія висилає їх у відповідь на попереднє рішення Токіо про видворення російських дипломатів.

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Росія висилає 8 японських дипломатів

Міністерство вимагало, щоб вісім дипломатів Японії покинули країну до 10 травня.

У відомстві заявили, що адміністрація прем'єр-міністра Фуміо Кісіди "поширює наклеп щодо військової операції Росії в Україні".

Крім того, за словами МЗС Росії, японські дипломати "вживають ворожих політичних заходів, що завдають шкоди відносинам між двома країнами, які вибудовувалися роками".

Японія вислала російських дипломатів

Японія вирішила видворити вісьмох дипломатів російського посольства. Таке рішення було прийнято на тлі збройної агресії Росії в Україні.

При цьому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що при прийнятті цього рішення очікуються відповідні заходи з боку Москви. Однак, додав, що його уряд зробить все можливе, щоб захистити діяльність японських громадян і бізнесу в Росії.