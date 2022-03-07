Премьер Дании Мэтте Фредериксен рассказала в воскресенье, 6 марта, что расходы на оборону увеличат в стране до 2% ВВП, но не сразу – до 2033 года. Если смотреть в деньгах, то речь о дополнительных 2,65 миллиардах долларов ежегодно.

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Дания существенно увеличит оборонный бюджет

Примечательно, что с этим согласились все парламентские политические партии без возражений.

Исторические времена требуют исторических решений. Это будет самая большая инвестиция в оборону Дании за последнее время,

– так прокомментировала ситуацию Фредериксен на брифинге в Копенгагене.

Газ из России – плохая идея

Фредериксен также рассказала, что Дания станет независимой от российского газа "как можно быстрее", хотя конкретных сроков и не указала.

Бессмысленное и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность,

– подытожила премьер Дании.