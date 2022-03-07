Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен розповіла у неділю, 6 березня, що витрати на оборону збільшать у країні до 2% ВВП, але не зразу – до 2033 року. Якщо дивитися у грошах, то мовиться про додаткові 2,65 мільярда доларів щорічно.
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Данія суттєво збільшить оборонний бюджет
Примітно, що з цим погодилися усі парламентські політичні партії без заперечень.
Історичні часи вимагають історичних рішень. Це буде найбільша інвестиція в оборону Данії за останній час,
– так прокоментувала ситуацію Фредеріксен на брифінгу в Копенгагені.
Газ із Росії – погана ідея
Фредеріксен також розповіла, що Данія стане незалежною від російського газу "щонайшвидше", хоча конкретних термінів і не вказала.
Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну ознаменував нову еру в Європі, нову реальність,
– підсумувала прем'єрка Данії.
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