Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен розповіла у неділю, 6 березня, що витрати на оборону збільшать у країні до 2% ВВП, але не зразу – до 2033 року. Якщо дивитися у грошах, то мовиться про додаткові 2,65 мільярда доларів щорічно.

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Данія суттєво збільшить оборонний бюджет

Примітно, що з цим погодилися усі парламентські політичні партії без заперечень.

Історичні часи вимагають історичних рішень. Це буде найбільша інвестиція в оборону Данії за останній час,

– так прокоментувала ситуацію Фредеріксен на брифінгу в Копенгагені.

Газ із Росії – погана ідея

Фредеріксен також розповіла, що Данія стане незалежною від російського газу "щонайшвидше", хоча конкретних термінів і не вказала.

Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну ознаменував нову еру в Європі, нову реальність,

– підсумувала прем'єрка Данії.

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