Спасатели получили информацию о пожаре в Подольском районе столицы в 11.15. По состоянию на 11.49 пожар уже ликвидирован.

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По предварительной информации, погиб 1 человек и 6 травмированы, из которых 5 человек госпитализировали в больницу.

Спасатели рассказали, что в результате вражеского обстрела среди жилых 5-ти и 10-этажных домов произошло возгорание в двух квартирах на 3 и 4 этаже одного дома.

Пожарные уже ликвидировали возгорание / Фото ГСЧС

В 11:42 возгорание было локализировано на общей площади 25 квадратных метров, а в 11:49 – ликвидировано.

Добавим, что оккупанты 14 марта также бомбили дом в Святошинском районе. Известно, что было выпущено 3 бомбы. Предварительно пострадавших нет, но там еще работают спасатели.

Важно – Как выглядит сейчас Харьков после обстрелов оккупантов: