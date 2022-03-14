Рятувальники отримали інформацію про пожежу у Подільському районі столиці об 11:15. Станом на 11:49 пожежу вже ліквідували.

До теми Внаслідок потрапляння снаряду у будинок на Оболоні у Києві загинуло щонайменше 2 людини

За попередньою інформацією, загинула 1 особа та 6 осіб травмовано, з яких 5 осіб госпіталізували до лікарні.

Рятувальники розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу поміж житлових 5-ти та 10-поверхових будинків сталося загоряння у двох квартирах на 3 та 4 поверсі одного будинку.



Пожежники вже ліквідували загоряння / Фото ДСНС

Об 11:42 займання було локалізовано на загальній площі 25 квадратних метрів, а об 11:49 - ліквідовано.

Додамо, що окупанти 14 березня також бомбардували будинок у Святошинському районі. Відомо, що випустили 3 бомби. Попередньо постраждалих немає, але там ще працюють рятувальники.

Важливо – Як виглядає зараз Харків після обстрілів окупантів: