В эфире одной из программ телеканала Евгений Мураев негативно высказался о мусульманах и темнокожих жителях Парижа. На следующий день этот выпуск транслировали в повторе "НАШ" и "Макси-ТВ" без каких-либо исправлений.

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В словах Мураева нашли признаки языка ненависти

Евгений Мураев в эфире программы на собственном канале использовал слово "черный" для характеристики части жителей Парижа. Кроме того, политик также высказывал стереотип о "причастности мусульман к мировому терроризму".

Нацсовет по обращению общественной организации "Детектор медиа" провел мониторинг выпуска программы с заявлениями Мураева и выявил в его словах признаки языка вражды.

Он, в частности, использовал слово "черный" как негативную характеристику города Парижа, имея в виду часть населения французской столицы, которое этнически происходит с африканского континента. Такие высказывания являются проявлением расизма,

– говорится в заявлении Нацсовета.

Во время проверки, которая состоится в период с 10 по 24 декабря, Нацсовет также проверит, отреагировал ли телеканал Мураева на предыдущие замечания относительно высказываний гостей в эфире.

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