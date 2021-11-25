В ефірі однієї з програм телеканалу Євгеній Мураєв негативно висловився про мусульман та темношкірих мешканців Парижу. Наступного дня цей випуск транслювали в повторі "НАШ" та "Максі-ТВ" без будь-яких виправлень.

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У словах Мураєва знайшли ознаки мови ненависті

Євгеній Мураєв в ефірі програми на власному каналі використав слово "чорний" для характеристики частини мешканців Парижу. Крім того, політик також висловлював стереотип про "причетність мусульман до світового тероризму".

Нацрада за зверненням громадської організації "Детектор медіа" провела моніторинг випуску програми із заявами Мураєва та виявила у його словах ознаки мови ворожнечі.

Він, зокрема, використав слово "чорний" як негативну характеристику міста Парижа, маючи на увазі частину населення французької столиці, яке етнічно походить з африканського континенту. Такі висловлювання є проявом расизму,

– йдеться у заяві Нацради.

Під час перевірки, яка відбудеться у період з 10 по 24 грудня, Нацрада також перевірить, чи відреагував телеканал Мураєва на попередні зауваження щодо висловлювань гостей в ефірі.

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