Для каналу з мільйоном підписників це чималий фінансовий удар. Вони навіть терміново взялися резервний канал на ютубі створювати, щоби зберегти хоча б частину своїх глядачів.

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Прихильників у телеканалу чимало – денний ефір на ютубі та на телебаченні одночасно дивилися 5 тисяч глядачів. Для денного ефіру це захмарна цифра, але треба розуміти, що секретом популярності каналу "НАШ" є його проросійська спрямованість.

Експерти з медіа Медведчука

Саме телеканал регіонала Євгенія Мураєва замінив любителям Росії закриті в Україні медведчуківські канали 112, Zik, NewsOne. Простіше кажучи, від закриття каналів кума Володимира Путіна виграв саме "НАШ".



Канал Євгенія Мураєва замінив медіаімперію Віктора Медведчука / Фото телеканалу "НАШ"

Йому в спадок від медіаімперії Віктора Медведчука дісталися так звані експерти, гості численних ток-шоу та різноманітні проросійські депутати. Тепер вони всі ходять на "НАШ" як на роботу.

Зверніть увагу! Телеканали кума Путіна перестали вести мовлення 2 лютого 2021 року. Це сталося після того, як РНБО наклала санкції на соратника Медведчука Тараса Козака.

Однак на ютубі каналу прилетіли обмеження, хоч і не через антиукраїнську риторику. Підставою для часткового блокування стало порушення авторських прав, коли вони використали чуже відео з Чорнобиля.

Довідка. Телеканал "НАШ" частково заблокували на ютубі 13 листопада. За інформацією компанії Law Net, підставою стало порушення авторських прав "Укркінохроніки", студії "Укртелефільм", режисера Андрія Приймаченка. Того ж вечора представники каналу створили резервний профіль на ютубі.

Водночас можна сподіватися, що це лише "перша ластівка" для проросійського медіа і за нього лише міцніше візьмуться. Оскільки в Україні 8 рік поспіль триває війна з Росією, яка окупувала наші території, маємо щоденні втрати.

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Рупор російської пропаганди

Відтак дозволяти рупору російської пропаганди мовити на своїй території і сіяти серед населення зневіру в Україну – неприпустимо. Закривати "НАШ" чи ні – це не питання демократії, а питання здорового глузду й інстинкту самозбереження.



Неприпустимо дозволяти мовлення рупора російської пропаганди / Фото Getty Images

Інакше у "захисті свободи слова" можна дійти до того, що ми й Путіну маємо давати слово в ефірі українських телеканалів. Мовляв, людина має право висловити свій погляд на події.

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Однак це не буде ані правильним, ані демократичним. Те ж саме з "Нашим" – його закриття лише б оздоровило український телеефір.

Трохи дивно, чому це Рада нацбезпеки й оборони досі не перейнялася цим питанням і чому канал "Наш" не повторив долю телеканалів Медведчука.

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