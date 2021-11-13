На блокування поскаржилися на сторінці телеканалу у фейсбуці. Там навіть встигли створити окремий, резервний ютуб-канал.

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Так, 13 листопада у фейсбуці каналу з'явилося повідомлення про створення резервного ютуб-каналу "через численні атаки на канал та намаганнями заблокувати його роботу". Новостворений ютуб-канал, де публікують відеоконтент каналу "НАШ", має понад 10 тисяч підписників.

Зверніть увагу! Станом на вечір 13 листопада онлайн-трансляція каналу "НАШ" на ютубі продовжує працювати.

Що стало причиною блокування

Компанія Law Net повідомила, що причиною скарги на ютуб-канал "НАШ" стало порушення авторських прав:

"Укркінохроніки",

студії "Укртелефільм",

режисера Андрія Приймаченка.

Сам Андрій Приймаченко повідомив "Детектор медіа", що претензії стосуються відеоматеріалів, пов’язаних із катастрофою на Чорнобильській АЕС.

Канал використав моє відео в сюжетах та оформленні студії. Перше незаконне використання сталося у 2018 році. У 2021 році моє відео транслювали впродовж дня як частину заставки,

– розповів Приймаченко.

За його словами, через порушення авторських прав ютуб-каналу телеканалу «Наш» загрожує повне видалення.