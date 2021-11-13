На блокировку пожаловались на странице телеканала в Фейсбуке. Там даже успели создать отдельный, резервный ютуб-канал.
Важно Борьба с пятой колонной в Украине: телеканал "НАШ" могут лишить лицензии
Так, 13 ноября в фейсбуке канала появилось сообщение о создании резервного ютуб-канала "из-за многочисленных атак на канал и попыток заблокировать его работу". Новосозданный ютуб-канал, где публикуют видеоконтент канала "НАШ", имеет более 10 тысяч подписчиков.
Что стало причиной блокировки
Компания Law Net сообщила, что причиной жалобы на ютуб-канал "НАШ" стало нарушение авторских прав:
- "Укркинохроники",
- студии "Укртелефильм",
- режиссера Андрея Приймаченко.
Сам Андрей Приймаченко сообщил "Детектор медиа", что претензии касаются видеоматериалов, связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС.
Канал использовал мое видео в сюжетах и оформлении студии. Первое незаконное использование произошло в 2018 году. В 2021 году мое видео транслировалось в течение дня как часть заставки,
– рассказал Приймаченко.
По его словам, из-за нарушения авторских прав ютуб-каналу телеканалу "Наш" грозит полное удаление.
Что известно о канале "НАШ"?
Его владельцем является пророссийский экс-нардеп Евгений Мураев. На программы "НАШ" часто приглашают одиозных политиков или экспертов. А в эфире систематически звучат антиукраинские призывы.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания неоднократно проводил проверку канала. В частности, в 2020 году Нацсовет штрафовал канал на 105 625 гривен. Причина – трансляция интервью бывшего премьера Николая Азарова журналисту Дмитрию Гордону. В нем политик назвал события 2014 года приходом к власти мародеров и бандитов.