На блокировку пожаловались на странице телеканала в Фейсбуке. Там даже успели создать отдельный, резервный ютуб-канал.

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Так, 13 ноября в фейсбуке канала появилось сообщение о создании резервного ютуб-канала "из-за многочисленных атак на канал и попыток заблокировать его работу". Новосозданный ютуб-канал, где публикуют видеоконтент канала "НАШ", имеет более 10 тысяч подписчиков.

Обратите внимание! По состоянию на вечер 13 ноября онлайн трансляция канала "НАШ" на ютубе продолжает работать.

Что стало причиной блокировки

Компания Law Net сообщила, что причиной жалобы на ютуб-канал "НАШ" стало нарушение авторских прав:

"Укркинохроники",

студии "Укртелефильм",

режиссера Андрея Приймаченко.

Сам Андрей Приймаченко сообщил "Детектор медиа", что претензии касаются видеоматериалов, связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Канал использовал мое видео в сюжетах и оформлении студии. Первое незаконное использование произошло в 2018 году. В 2021 году мое видео транслировалось в течение дня как часть заставки,

– рассказал Приймаченко.

По его словам, из-за нарушения авторских прав ютуб-каналу телеканалу "Наш" грозит полное удаление.