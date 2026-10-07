Ситуация с электроэнергией может изменяться. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Что известно об отключении света?
В четверг, 8 октября, в части регионов Украины вынужденно будут применять меры по ограничению потребления:
- 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).
В Укрэнерго подчеркнули, что причиной введения отключений являются российские ракетно-дроновые атаки на энергообъекты. В компании отметили, что в результате вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться.
Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно,
– призвали в Укрэнерго.
Отметим, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире 24 Канала рассказал, что при определенных условиях жители Киева могут иметь по 14 – 16 часов отключений в сутки. По его словам, ситуация может быть и лучше, и будет зависеть от количества массированных обстрелов и состояния объектов энергетики.