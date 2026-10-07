Ситуація з електроенергією може змінюватись. Про це повідомили в Укренерго.
Що відомо про відключення світла?
У четвер, 8 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання:
- 00:00 - 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- 00:00 - 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
В Укренерго наголосили, що причиною запровадження відключень є російські ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти. У компанії зазначили, що внаслідок ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі може змінитись.
Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні Коли світло з'являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо,
– закликали в Укренерго.
Зазначимо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в етері 24 Каналу розповів, що за певних умов жителі Києва можуть мати по 14 – 16 годин відключень на добу. За його словами, ситуація може бути й кращою та залежатиме від кількості масованих обстрілів та стану об'єктів енергетики.