Трагическое известие сообщил Павел Кириленко – председатель Донецкой ОГА. Он подчеркнул, что каждого преступника накажут.

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Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 получили ранения,

– подчеркнул Кириленко.

Он также сообщил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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