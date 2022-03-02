Из-за российской оккупации Херсонщина оказалась на грани экологической катастрофы

Из-за неустанных атак российских оккупантов Херсонская область страдает не только от военной, но и от экологической угрозы.

Из-за обстрелов оккупантов одна из крупнейших в Европе птицефабрик – "Чернобаевская", расположенная в поселке городского типа Белозерка под Херсоном осталась без электричества.

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В компании "Укрлэндфарминг", которой принадлежит птицефабрика, сообщили: сейчас на предприятии есть 3 миллиона кур, и они фактически умирают от голода. В условиях постоянных обстрелов нет возможности ни кормить птицу, ни утилизировать ее.

Если оккупанты не дадут решить эту проблему, через несколько дней начнется мор птицы и страшная экологическая катастрофа, – подчеркнул советник главы МВД Антон Геращенко.

В "Укрлэндфарминге" заявили о возможной экологической катастрофе и на других производствах. Также нет возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию из Богодуховской птицефабрики в селе Протопоповка на Харьковщине. Заблокирован доступ и к птицефабрике "Охото" (Харьковщина).

Сообщается, что также обесточен крупнейший в Европе инкубатор в поселке Макаров в Киевской области. Кроме экологической опасности остановка предприятий может привести к дефициту яиц в Украине.

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