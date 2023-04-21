Там 82-летнюю преподавательницу музыки и истории искусств уволили после жалобы студента. Он не только пожаловался на преподавание в зуме на вражеском языке, но и отказался слушать российских композиторов Чайковского и Рахманинова.

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Украинские студенты отказываются учить русскую культуру

Об этом сообщила на своей фейсбук-странице родственница преподавательницы правозащитница Ксения Проконова. Такое событие женщину искренне возмутило. Она назвала студента человеком, желающим "ограничить свой образовательный горизонт за счет российских композиторов".

В Одессе была уволена преподавательница из-за русского языка. Звучит как вброс, если бы этого не произошло в моей семье. Среди студентов появился желающий ограничить свой образовательный горизонт за счет русских композиторов. Студент совершенно серьезно отказался слушать Чайковского, Рахманинова и т.д. Позже подал жалобу на то, что 82-летняя преподавательница ведет урок в зум на русском,

– написала она.

Женщина, которая должна разбираться в законодательстве, обвинила руководство колледжа. Ведь, по ее мнению, оно должно было "разобраться в ситуации", а не "давить и заставить уволиться".

В комментариях к сообщению ей возразили и отметили: "Украинцы сейчас по всему миру пытаются ограничить исполнение Чайковского и Рахманинова. Объясняют европейцам, почему русская культура – это еще один вид оружия. А вы удивляетесь, что студенты у себя в стране отказываются изучать русскую культуру". Однако на это Ксения Проконова коротко отрезала, мол, "не нравится программа – меняйте ее. Это не вопрос преподавателя".

Женщина уволилась сама

В Одесском театрально-художественном профессиональном колледже отреагировали на обвинения в увольнении преподавательницы музыки и истории искусств. Секретарша учебного заведения подтвердила, что женщина уволилась после жалобы студента. Однако при этом на нее никто не давил. После совещания преподавательнице предложили написать заявление по собственному желанию.

Секретарша предположила, что женщине в почтенном возрасте, вероятно, было трудно перестроиться. Однако есть закон, один для всех, а также продолжающаяся более года полномасштабная фаза войны.

"Да и что вы скажете? Сейчас в это время это нормально, когда преподаватель ведет на русском языке? Когда у нас есть языковой закон", – подчеркнула секретарь Одесского театрально-художественного профессионального колледжа.