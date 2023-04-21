Там 82-річну викладачку музики та історії мистецтв звільнили після скарги студента. Він не лише поскаржився на викладанні у зумі ворожою мовою, а й відмовився слухати російських композиторів Чайковського та Рахманінова.

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Українські студенти відмовляються вивчати російську культуру

Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці родичка викладачки, правозахисниця Ксенія Проконова. Така подія жінку щиро обурила. Вона назвала студента людиною, яка бажає "обмежити свій освітній обрій за рахунок російських композиторів".

В Одесі було звільнено викладачку через російську мову. Звучить як вкид, якби цього не сталося у моїй родині. Серед студентів з'явився охочий обмежити свій освітній горизонт за рахунок російських композиторів. Студент цілком серйозно відмовився слухати Чайковського, Рахманінова тощо. Пізніше подав скаргу на те, що 82-річна викладачка веде урок у зум російською,

– написала вона.

Жінка, яка б мала розбиратися у законодавстві, звинуватила натомість керівництво коледжу. Адже, на її думку, воно мало б "розібратися в ситуації", а не "тиснути і змусити звільнитися".

У коментарях до допису їй заперечили та зазначили: "Українці зараз по всьому світові намагаються обмежити виконання Чайковського і Рахманінова. Пояснюють європейцям, чому російська культура – це ще один вид зброї. А ви дивуєтесь, що студенти у себе в країні відмовляються вивчати російську культуру". Однак на це Ксенія Проконова коротко відрізала, мовляв, "не подобається програма — змінюйте її. Це не питання викладача".

Жінка звільнилася сама

В Одеському театрально-художньому фаховому коледжі відреагували на звинувачення у звільненні викладачки музики та історії мистецтв. Секретарка навчального закладу підтвердила, що жінка звільнилася після скарги студента. Однак при цьому на неї ніхто не тиснув. Натомість після наради викладачці запропонували написати заяву за власним бажанням.

Секретарка припустила, що жінці у поважному віці, ймовірно, було важко перелаштуватися. Однак є закон, один для всіх, а також триває понад рік повномасштабна фаза війни.

"Та й що ви скажете? Зараз в цей час це нормально, коли викладач веде російською мовою? Коли в нас є мовний закон", — підкреслила секретарка Одеського театрально-художнього фахового коледжу.