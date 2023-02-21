Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что над возобновлением подачи электричества работают энергетики. Спасатели призвали жителей быть внимательными, не подходить к месту обрыва провода линии электропередачи, пишет 24 Канал.
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Что известно о непогоде во Львовской области
Львовский региональный центр гидрометеорологии Украины заявил, что по всей территории области и во Львове до конца суток 21 февраля сильный западный ветер – 25 – 28 метров в секунду. Объявили о 2 уровне опасности, то есть оранжевом.
Спасатели Львовской области призвали граждан соблюдать правила безопасности, проявлять бдительность и осторожность, находясь на улице. В случае опасности – звонить в ГСЧС на 101.
Более 50 населенных пунктов области без света
Из-за сильного ветра во Львовской области (21 февраля – 24 Канал) 17 линий электропередач аварийно отключены,
– заявил Максим Козицкий.
По его данным, из-за этого 57 населенных пунктов обесточены. Из них:
- 27 – полностью;
- 30 – частично.
Больше всего – на Яворовском, Бродовском, Перемышлянском и Жовковском направлениях.
Глава Львовской ОВА заявил, что над восстановлением питания работают 94 работника "Львовоблэнерго", которые привлекли 33 единицы техники.
Людям, которые увидели поврежденные электросети, следует звонить по номерам:
- 0800301568 (круглосуточно, бесплатно);
- 0673331568;
- 0504601568;
- 0931701568;
- 0322907568.
Не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи ближе чем на 8 метров, поскольку можно получить смертельный удар током,
– призвал людей Козицкий.
Он объяснил, что отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом". Также следует позаботиться, чтобы к приезду бригады "Львовоблэнерго" к месту обрыва провода никто не подходил.
Синоптики прогнозируют непогоду в Украине
В Укргидрометцентре заявили, что 21 февраля в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками. В восточных и северо-восточных областях – мокрый снег.
Более того, по всей Украине прогнозировали дождь. Исключение – только Запад и крайний Юг.
Что касается ветра, то 21 февраля шквалы прогнозировали почти по всей стране. Синоптики объявили 1 уровень опасности, то есть желтый.
В Укргидрометцентре предупредили, что такие погодные условия могут привести к усложнению:
- работы энергетики;
- коммунального хозяйства;
- движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.