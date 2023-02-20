Синоптики прогнозируют дождь по всей Украине, кроме заката и крайнего юга. В восточных и северо-восточных областях ожидается мокрый снег.

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Где будет бурлить непогода

На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Также 21 февраля ожидается шквальный ветер почти по всей стране. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

В течение завтрашних суток, 21 февраля, в Украине скорость ветра будет достигать 17 – 22 метров в секунду, а в западных областях местами 25 метров в секунду,

– говорится в сообщении.



Какая будет погода 21 февраля / Скриншот

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Температура воздуха в городах Украины