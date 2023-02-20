Синоптики прогнозують дощ по всій Україні, окрім крім заходу та крайнього півдня. У східних та північно-східних областях випаде мокрий сніг.

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Де вируватиме негода

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Також 21 лютого очікується шквальний вітер майже по всій країні. Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Протягом завтрашньої доби, 21 лютого, в Україні швидкість вітру сягатиме 17 – 22 метрів за секунду, а у західних областях місцями 25 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.



Якою буде погода 21 лютого / Скриншот

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Температура повітря в містах України