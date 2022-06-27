Из-за сильных дождей в Крыму подтопило Симферополь

Во временно оккупированном россиянами Крыму вода снова затопила улицы. Известно, что такая ситуация в Симферополе и Симферопольском районе.

Подтопление произошло из-за сильных ливней в регионе. Соответствующую информацию сообщили оккупационные российские "власти".

К теме Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки

Симферополь и область подтопило из-за ливней

Ориентировочно 300 участков и домов подтоплены в Симферополе и в Симферопольском районе Крыма из-за сильных осадков,

– сообщили в так называемом "мининформе" Крыма.

Также так называемое "управление российского МЧС" в Крыму сообщило, что 26 июня из-за ливня подтоплен город Симферополь и пять населенных пунктов Добровской долины. В частности, оккупанты уточнили, что:

подтоплено 6 населенных пунктов, включая Симферополь: Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусово и село Украинка;

по состоянию на 11:20 26 июня подтопленными были 52 придомовые территории, из них 11 – частных домовладений;

в самом городе Симферополь подтоплено 7 территорий, из них – два дома, в селе Доброе – 15, в Андрусово – 10, в Украинке – 7, в Лозовом – 5, в Пионерском – 8.

Спасатели, работающие на оккупантов, заверили, что люди не пострадали, а уровень подтопления падает потому, что вода идет самотеком.

Кроме того, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество подтопленных населенных пунктов Крыма увеличилось до 13.

Также так называемый "министр транспорта региона" Николай Лукашенко сообщил, что из-за сильных осадков на полуострове подтопило дороги Симферопольского и Сакского районов Крыма, Алушты и Ялты. Пути чистили от упавших деревьев и почвы.

Подтопление разрушило мосты в Крыму

Так называемый глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что часть автодорожного моста через реку Салгир обрушилась в центральной части города.

Там предварительно зафиксировали подтопление после ливня. Приспешник оккупантов рассказал, что:

на улице Толстого две полосы движения рухнули;

а две полосы во встречном направлении тоже не надежны, поэтому движение перекрыли.

Согласно данным с фото и видео местных людей, известно, что обрушился участок ориентировочно шесть на три метра.

Кроме того, российские захватчики сообщили, что более 120 человек были эвакуированы. Кроме того, в Симферопольском районе разрушений получили два моста, а еще несколько дорог подтоплено.

Более того, из-за дождей происходит сброс воды из крупнейшего водохранилища в реку Салгир. Потому она местами вышла из берегов. В районе Алушты паводок сошел на территорию санатория.

Кратко о прогнозах синоптиков по погоде в Крыму

Так называемое "управление российского мнс" в Крыму сообщило о том, что 27 июня на полуострове ожидают ливни, грозы, град, шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Спасатели снова предупредили о возможных подтоплениях.

Кроме того, в так называемом "гидрометцентре" Крыма предупредили, что дожди в отдельных районах Крыма будут сильными и будут сопровождаться грозами.

Предупредили, что неустойчивая погода будет до 28 июня. Однако станет теплее – до 21 – 26 градусов тепла днем.

В последние дни июня осадки в Крыму прекратятся и температура воздуха вырастет до 23 – 28 градусов.

Смотрите также – в 2021 году временно оккупированный Крым также топило из-за ливня: смотрите видео